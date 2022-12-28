MamaRika резко ответила на хейт из-за яркого цвета волос: "Я и в 90 буду розовая"

Украинская певица MamaRika резко ответила на хейт, который ей время от времени прилетает от подписчиков из-за розовых волос.

В Instagram-stories артистка поделилась, что ей надоела критика по поводу ее внешнего вида. Певица отметила, что окрашивает волосы розовым цветом, ведь ей так нравится, и она будет продолжать это делать.

"Да, я снова крашусь в розовый. А потом сделаю это еще много раз. Меня конкретно достала реакция некоторых моих закомплексованных подписчиц с просьбой вернуться к блонду, что этот цвет якобы больше для малолеток и так далее", — поделилась артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika отметила, что все учреждения и запреты существуют только в вашей голове. Звезда добавила, что будет продолжать и дальше делать так, как считает нужным. Вдруг кто-то снова начнет критиковать ее из-за внешнего вида, артистка пригрозила заблокировать.

"Возраста, ограничений, правил не существует — это все в вашей голове! Если вам кайфово и при этом вы не мешаете другим — на здоровье. Я и в 90 буду розовая, на кедах и с косяком в зубах (конечно в лечебных целях). Тему закрыли. Иначе буду валить в бан! – подчеркнула артистка.

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