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MamaRika с сыном и мужем вернулась в Киев: "Мы чрезвычайно счастливы!"

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MamaRika с сыном и мужем вернулась в Киев: "Мы чрезвычайно счастливы!"

MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika и ее муж, актер Сергей Середа, некоторое время были в Европе.

За время, проведенное за границей, супруги, MamaRika и Сергей Середа, уже загрустили по дому. Поэтому были очень рады вернуться в Украину. В своем Instagram MamaRika поделилась счастливыми кадрами из Киева.

© instagram.com/mamarika_official
Фото: instagram.com/mamarika_official

"Мамочка, мы дома! Как вы видите, елка на месте, не переживайте! Мы чрезвычайно счастливы, мы дома! Это лучший день в нашей жизни. Каждый день, когда мы возвращаемся домой – лучший", – радостно сообщила певица.

© instagram.com/mamarika_official
Фото: instagram.com/mamarika_official

Звездная пара преодолела непростой путь с маленьким сыном из Польши через Львов до Киева.

Напомним, что MamaRika и Сергей Середа отправились в Европу с благотворительными концертами. Однако в Польше супругов ждал неприятный сюрприз — вся семья заболела коронавирусом. Тогда певица пожаловалась на плохое самочувствие и европейскую медицину.

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