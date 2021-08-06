MamaRika счастливая и с макияжем сообщила, что выписалась из роддома

Артистка с семьей сразу же отправилась домой в Одессу.

Украинская певица MamaRika, которая 2 августа родила сына, сообщила фанатам, что выписалась из роддома.

В сторис своей страницы в Instagram исполнительница сообщила, что они с мужем, юмористом и продюсером Сергеем Середой, уже упаковали вещи и готовы на выход.

"День выписки наступил, мы уже упаковали вещи, это было непросто, но не смогли. Сергеевич здесь занимается попыткой запеленать карапуза, чтобы было красиво. Наши четыре дня в роддоме позади, сейчас выписка", — рассказала артистка.

MamaRika выписалась из роддома / instagram.com/mamarika_official

MamaRika выписалась из роддома / instagram.com/mamarika_official

Также MamaRika, которая рожала в Киеве в частном роддоме на левом берегу, отметила, что они с семьей отправляются сразу в Одессу.

MamaRika выписалась из роддома / instagram.com/serega_sereda

Как известно, MamaRika и Сергей Середа в начале этого года из Киева переехали на родину юмориста — в Одессу.

Напомним, что на днях певица рассказала о своих непростых родах и призналась, что врачи были вынуждены сделать ей кесарево сечение.

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