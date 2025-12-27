MamaRika шокировала, как ее семья пережила ужасный обстрел Киева: "Думала, что это конец"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika высказалась о ночном ужасном обстреле Киева.

В ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. Оккупанты обстреливали украинцев ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Столица тоже оказалась под прицелом. Певица MamaRika говорит, что этот обстрел для ее семьи был действительно ужасным, поскольку, очевидно, вражеские взрывы были совсем рядом.

Исполнительница шокировала, что было несколько моментов, когда она уже думала, что это конец и обстрел она не переживет. Артистка говорит, что после таких стрессов сил вообще не остается.

Пост MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

"Пожалуй, одна из самых страшных ночей! Несколько раз думала, что это конец... Просто благодарю Богов, что мы живы. Такой вот базовый минимум", - говорит певица.

Отметим, ночь на 27 декабря выдалась ужасной и для артистки TAYANNA. Вражеский "прилет" был совсем рядом с домом певицы. Исполнительница показала последствия попадания "Шахеда" и обратилась к фанатам с просьбой помочь.