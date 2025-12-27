ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
429
Время на прочтение
1 мин

MamaRika шокировала, как ее семья пережила ужасный обстрел Киева: "Думала, что это конец"

Артистка говорит, что эта ночь выдалась для нее самой страшной.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika высказалась о ночном ужасном обстреле Киева.

В ночь на 27 декабря страна-агрессор Россия массированно атаковала Украину. Оккупанты обстреливали украинцев ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Столица тоже оказалась под прицелом. Певица MamaRika говорит, что этот обстрел для ее семьи был действительно ужасным, поскольку, очевидно, вражеские взрывы были совсем рядом.

Исполнительница шокировала, что было несколько моментов, когда она уже думала, что это конец и обстрел она не переживет. Артистка говорит, что после таких стрессов сил вообще не остается.

Пост MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Пост MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

"Пожалуй, одна из самых страшных ночей! Несколько раз думала, что это конец... Просто благодарю Богов, что мы живы. Такой вот базовый минимум", - говорит певица.

Отметим, ночь на 27 декабря выдалась ужасной и для артистки TAYANNA. Вражеский "прилет" был совсем рядом с домом певицы. Исполнительница показала последствия попадания "Шахеда" и обратилась к фанатам с просьбой помочь.

Дата публикации
Количество просмотров
429
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie