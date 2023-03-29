MamaRika шокировала, как получала непристойные предложения от депутатов и влиятельных людей

Украинская певица MamaRika призналась, что в свое время получала непристойные предложения от влиятельных людей и депутатов.

По словам артистки, это было в начале музыкальной карьеры, когда она выступала под сценическим именем Эрика. MamaRika хотели сделать визуально похожей на певицу-предательницу Ани Лорак, чтобы исполнительница играла на концертах в соблазнительных и открытых образах.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"В прошлой жизни, в жизни Эрики, — было. Я не соглашалась. Когда ты продюсерский проект, из тебя делают девочку в платьицах… Такие предложения иногда возникают. Я помню, что из меня хотели сделать визуалку Ани Лорак, когда она еще не сошла с ума. Многие корпоративы были. В те времена мне пришили образ телочки", — рассказала артистка в интервью ТabloID.

Впрочем, исполнительница отметила, что хоть она и выглядела легкомысленной, но у нее твердый характер. MamaRika не соглашалась на такие непристойные предложения.

MamaRika

"Ко мне вообще нереально было подойти, потому что я, может, и выглядела цыпочкой, но яйца у меня были всегда. Они у меня вываливались прямо из-под того, блин, платья", — добавила артистка.

Напомним, недавно MamaRika жестко высказалась о предательнице Оксане Марченко. Артистка заявила, что никогда не верила в искренность телеведущей-путинистки, и объяснила почему.

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