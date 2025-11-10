MamaRika срочно будут делать операцию из-за серьезных проблем со здоровьем: "Довела до крайности"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika сообщила, что из-за серьезных проблем со здоровьем ей срочно будут делать операцию.

Об этом артистка рассказала в Instagram-stories. Исполнительница говорит, что у нее возникли серьезные проблемы с женским здоровьем. Состояние певицы особенно ухудшилось неделю назад. Артистке настойчиво советовали отдохнуть, чего она не сделала и продолжала работать. К сожалению, MamaRika довела все до крайности, поэтому 11 ноября ей будут делать операцию. Певице пришлось из-за этого перенести четыре концерта из тура на весну.

"Как вы знаете, у меня сейчас немного ухудшились моменты по здоровью. Говорю как есть, по женски. У меня серьезные нюансы. Я проигнорировала эти симптомы, когда неделю назад меня уже конкретно сорвало. Вы писали, чтобы я отдохнула. Конечно, я не отдохнула, продолжила ездить дальше на концерты и довела себя до крайности. Мне в срочном порядке завтра (11 ноября - прим. ред.) делают операцию. К сожалению, я вынуждена последние четыре концерта из тура перенести на весну", - поделилась артистка.

Поклонники исполнительницы начали очень сильно волноваться за нее, поэтому она сразу же успокоила, что операция не является сложной. Знаменитость надеется, что через неделю ей станет намного лучше и она сможет вернуться к работе. Напоследок MamaRika поблагодарила за заботу и волнение.

"Операция не сложная, поэтому планирую через неделю быть уже огурчиком. Не волнуйтесь! Но сейчас должна решить это, потому что некуда тянуть. Спасибо за вашу заботу и теплые слова", - обратилась к фанатам артистка.

