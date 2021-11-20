MamaRika топлес в одних лишь трусиках показала фигуру через три месяца после родов

MamaRika топлес в одних лишь трусиках показала фигуру через три месяца после родов

Звезда 2 августа родила первенца.

Украинская певица MamaRika быстро вернула свою идеальную форму после родов.

Она решила это продемонстрировать, опубликовав довольно пикантное фото в Instagram. Звезда показала снимок, на котором позирует перед зеркалом топлес в одних лишь трусиках. На фото видно, что у исполнительницы довольно маленький животик, пышный бюст и аппетитные бедра.

MamaRika показала фигуру после родов / instagram.com/mamarika_official

Свои яркие волосы Настя собрала в пучок. А пикантности фото добавило то, что знаменитость соблазнительно подперла пальчиком свои губы.

Кстати, поклонники звезды засыпали ее комплиментами. Они отметили, что у Насти идеальная фигура после родов.

Вау! Какая фигура у молодой мамочки!

Круто! Как ты так быстро избавилась от живота!

Фигура огонь!

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