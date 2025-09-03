- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 686
- Время на прочтение
- 1 мин
MamaRika удивила появлением на сцене с серьезной травмой ноги
Артистка раскрыла, что произошло.
Украинская певица MamaRika показалась на сцене с серьезной травмой.
Исполнительница отыграла концерт. Обычно во время шоу артистка активно танцует и зажигает вместе со зрителями. Но на этот раз MamaRika была несколько сдержанной. В своем Instagram певица говорит, что она получила серьезную травму колена - надрыв связки. Более того, врач вообще запретил ей выходить на сцену, ведь это слишком рискованно.
Наконец, певица не смогла пропустить свой концерт. MamaRika вышла на сцену без каблуков, с бандажом. Также артистка не прыгала, не делала лишних движений и вела себя осторожно. Концерт исполнительницы прошел хорошо.
"Скажу, что это была одна из самых трудных задач в моей жизни - сдерживать себя на лайве, вы знаете, как я это люблю и как всегда несется! Но надрыв связки колена - это серьезная история. Поэтому работала в бандаже, без каблуков впервые. Очень старалась не прыгать и не делать резких движений... Эти концерты - сплошной риск, но я просто не могла не приехать к вам, люди мои!" - говорит певица.
Напомним, недавно MamaRika заподозрили во второй беременности. Муж артистки ответил на слухи, что его жена в положении.