MamaRika удивила появлением на сцене с серьезной травмой ноги

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika показалась на сцене с серьезной травмой.

Исполнительница отыграла концерт. Обычно во время шоу артистка активно танцует и зажигает вместе со зрителями. Но на этот раз MamaRika была несколько сдержанной. В своем Instagram певица говорит, что она получила серьезную травму колена - надрыв связки. Более того, врач вообще запретил ей выходить на сцену, ведь это слишком рискованно.

Наконец, певица не смогла пропустить свой концерт. MamaRika вышла на сцену без каблуков, с бандажом. Также артистка не прыгала, не делала лишних движений и вела себя осторожно. Концерт исполнительницы прошел хорошо.

MamaRika на концерте / © instagram.com/mamarika_official

"Скажу, что это была одна из самых трудных задач в моей жизни - сдерживать себя на лайве, вы знаете, как я это люблю и как всегда несется! Но надрыв связки колена - это серьезная история. Поэтому работала в бандаже, без каблуков впервые. Очень старалась не прыгать и не делать резких движений... Эти концерты - сплошной риск, но я просто не могла не приехать к вам, люди мои!" - говорит певица.

Концерт MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

