MamaRika умилила премьерой трогательного клипа с семейными кадрами с мужем и сыном

Певица MamaRika умилила Сеть премьерой своей новой песни "Останній день".

Вместе с жизненным и проницательным треком исполнительница представила на своем YouTube-канале трогательный клип. Видео MamaRika сделала из памятных для их семей кадров, некоторые из которых поклонники увидели впервые.

Таким образом певица рассказала историю их любви с мужем, актером Сергеем Середой и показала их жизнь вне соцсетей.

"Если бы это был мой последний день, что бы я делал? Я уверена, хотя бы раз каждый из нас задавал себе этот вопрос...особенно сейчас. Лично у меня в самые тяжелые минуты перед глазами пролетают самые теплые мгновения: день, когда я сказала "Да", рождение сына, объятия мамы... Потому что это и есть то, ради чего хочется жить эту жизнь", - поделилась MamaRika.

Кстати, в клипе певица также показала свое новое здание под Киевом, в которое они с мужем и сыном переехали на днях.

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