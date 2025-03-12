MamaRika увеличила губы и похвасталась, как выглядит после процедуры

Артистка также объяснила, куда в последнее время пропала.

Украинская певица MamaRika увеличила губы и показала, как выглядит после процедуры.

О переменах во внешнем виде исполнительница рассказала в Instagram-stories. Артистка призналась, что решилась сделать процедуру красоты. В частности, звезда увеличила губы. Хотя раны еще полностью не зажили после процедуры, но певица уже похвасталась результатом. Кстати, муж исполнительницы – юморист Сергей Середа – уже прокомментировал изменения во внешнем виде жены. Он отметил, что ему нравилась MamaRika как до процедуры, так и после.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Кроме того, певица объяснила, куда в последнее время пропала. К слову, звезда некоторое время ничего не публиковала в фотоблоге. Чтобы успокоить поклонников, артистка объяснила, почему не выходила на связь. MamaRika говорит, что ждала, чтобы зажили губы после процедуры красоты. Также в последнее время певица мучилась из-за магнитных бурь и чувствовала себя плохо.

"Немножко исчезла. Заживали губы, еще заживают. Мало того, что исчезла, чтобы зажили раны, так еще и мучают магнитные бури, я реально думала, что не выживу", — призналась исполнительница.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Напомним, недавно MamaRika заговорила об отце, который живет в России. Певица не смогла сдержать слез, вспомнив родного человека.

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