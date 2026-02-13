MamaRika в годовщину брака показала, какой была ее экзотическая свадьба в Таиланде

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа, празднуют особенную дату в их семейной жизни.

Супруги уже шесть лет живут в официальном браке. Поэтому, по случаю особенной даты влюбленные опубликовали тематической пост в Instagram. В частности, они показали архивные свадебные фото.

Хотя MamaRika и Сергей Середа празднуют годовщину в феврале, однако свадьбу отгуляли в марте. Парочка обменялась брачными обетами в Таиланде, а именно на острове Панган. Церемония состоялась на берегу Сиамского залива.

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika надела белое платье и распустила длинные волосы, а Сергей Середа предпочел бежевый костюм в полоску. Парочка босиком обменялась брачными обетами и разделила этот трогательный момент только друг с другом.

"По документам мы вместе шесть лет, но есть ощущение, что мозг мы друг другу выносим уже не первую жизнь", - шутит юморист.

MamaRika и Сергей Середа / © instagram.com/mamarika_official

