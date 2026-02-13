- Дата публикации
MamaRika в годовщину брака показала, какой была ее экзотическая свадьба в Таиланде
Артистка уже шесть лет живет в браке с мужем.
Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа, празднуют особенную дату в их семейной жизни.
Супруги уже шесть лет живут в официальном браке. Поэтому, по случаю особенной даты влюбленные опубликовали тематической пост в Instagram. В частности, они показали архивные свадебные фото.
Хотя MamaRika и Сергей Середа празднуют годовщину в феврале, однако свадьбу отгуляли в марте. Парочка обменялась брачными обетами в Таиланде, а именно на острове Панган. Церемония состоялась на берегу Сиамского залива.
MamaRika надела белое платье и распустила длинные волосы, а Сергей Середа предпочел бежевый костюм в полоску. Парочка босиком обменялась брачными обетами и разделила этот трогательный момент только друг с другом.
"По документам мы вместе шесть лет, но есть ощущение, что мозг мы друг другу выносим уже не первую жизнь", - шутит юморист.
