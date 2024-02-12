MamaRika в годовщину брака с мужем показала, какой была их сказочная свадьба в Таиланде

Пара уже четыре года живет в официальном браке.

Украинская певица MamaRika сообщила об их с мужем, юмористом Сергеем Середой, важном семейном празднике. Пара празднует годовщину брака.

12 февраля исполняется ровно четыре года, как влюбленные официально женатые. По случаю праздника исполнительница в своем Instagram опубликовала видео с их свадьбы и показала, каким был праздник.

Парочка пошла под венец в Таиланде, их церемония прошла прямо на берегу океана. MamaRika надела белое свадебное платье с короткими вырезами, а Сергей Середа выбрал бежевые брюки и жилетку в полоску. Супруги на видео танцевали, хвастались обручальными кольцами, обнимались, целовали друг друга и позировали для фотографа.

MamaRika поздравила мужа с годовщиной брака и показала кадры с их свадьбы в Таиланде

MamaRika в посте не была многословной и лишь отметила, что они с возлюбленным уже четыре года живут в статусе супругов, и добавила два смайлика в виде кольца с бриллиантом и красного сердца.

А вот подписчики засыпали влюбленных поздравлениями. Певице и юмористу пожелали счастья, а также призывали рожать дочь.

Две половинки одной души! Безграничного счастья и продолжение любви в дочери!

Красивая пара, на вас приятно смотреть, вы действительно созданы друг для друга!

Поздравляю! Вы великолепны! Безграничной любви!

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич праздновала годовщину брака с мужем, актером Валентином Томусяком. По случаю праздника влюбленные показывали редкие фото с их свадьбы.

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