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MamaRika в нижнем белье показала, как выглядела ее фигура через неделю после родов

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1346
Время на прочтение
1 мин
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MamaRika в нижнем белье показала, как выглядела ее фигура через неделю после родов

MamaRika

Также артистка дала совет для новоиспеченных мамочек.

Украинская певица MamaRika пообщалась с поклонниками. Среди вопросов была просьба, чтобы исполнительница показала, как выглядела ее фигура после родов.

Артистка не стала скрывать и поделилась соответствующим фото. Звезда опубликовала в Instagram-stories снимок, на котором позирует перед зеркалом в нижнем белье. Как отметила MamaRika, кадр был сделан спустя неделю после родов.

"На фото неделя после родов. Это единственное, что нашла. Было мало времени на фотки тогда", — поделилась артистка.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Знаменитость также дала важный совет для новоиспеченных мамочек. Исполнительница отметила, что стоит носить бандаж.

"Главный совет: носите бандаж. Ставит все на место!", — посоветовала артистка.

Напомним, исполнительница MamaRika впервые стала мамой в августе 2021 года. Сына звезда родила с помощью кесарева сечения.

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Дата публикации
Просмотры
1346
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