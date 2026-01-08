ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Гламур
614
MamaRika в нижнем белье соблазнительно повыгибалась на фоне заснеженных гор Карпат

Исполнительница вместе с семьей наслаждается отдыхом в Буковеле.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika решила в начале января отдохнуть от рабочих будней.

Вместе с семьей артистка отправилась в Буковель. В отпуске исполнительница решила отдохнуть не только от работы, но и от социальных сетей в целом. Однако все же определенными снимками певица порадовала фанатов, и необычными, а довольно пикантными.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika опубликовала в Instagram фотографии, на которых она позировала перед объективом фотокамеры в нижнем белье. Исполнительница на кадрах соблазнительно повыгибалась на фоне заснеженных гор Карпат. Правда, артистка позировала в доме, где были панорамные окна, из которых открывался просто невероятный вид.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

"Меня не определяет пережитое. Меня определяет мой выбор", - по-философски подписала фотографии исполнительница, правда, на английском языке.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Напомним, в декабре MamaRika стала обладательницей роскошного автомобиля, стоимость которого составляет более 30 тысяч долларов. Такой ценный подарок артистке сделал ее муж - юморист Сергей Середа.

614
