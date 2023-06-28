MamaRika в пикантном купальнике посветила стройной и подтянутой фигурой

Артистка отдыхала у бассейна.
Украинская певица MamaRika посветила стройной фигурой в фиолетовом купальнике.
Пикантной фотографией знаменитость поделилась в Instagram-stories. Артистка сфотографировалась в зеркале в ванной. На фото звезда предстала в фиолетовом раздельном купальнике, который удачно подчеркнул ее фигуру. Исполнительница продемонстрировала стройное и подтянутое тело.
Как поделилась MamaRika, она отдыхала у бассейна, ведь наконец-то была теплая и солнечная погода.
"Засияло солнышко, начнем басик (бассейн – прим. ред.)", — отметила артистка.
Вместе с певицей отдыхал и ее маленький сын Давид. Знаменитость не удержалась, чтобы не пошутить.
"Нормально? На секунду отошла, а он уже нашел мне замену", — пошутила знаменитость.
Также исполнительница сделала комплимент по поводу внешнего вида маленького Давида.
"Я не могу, ну что за фэшн", – написала певица.
Напомним, недавно 18-летняя дочь Оли Поляковой похвасталась стройной фигурой в купальнике. Маша показала, как проходит ее отдых.
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