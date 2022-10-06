MamaRika в романтическом платье на фоне мельницы спела о настоящем счастье в новом клипе

MamaRika написала лирический трек "Щастя" вместе с Ваньком Клименко. Эта композиция как бы возвращает обратно в прекрасное, далекое прошлое.

"Все мы родом из детства... И когда болит душа, мысленно возвращаемся в родной дом, где трава была такая высокая, а мамины объятия прятали от всех бед... Сейчас мы разбросаны по миру, но только на родной земле дышим свободно, потому что здесь наше счастье …" – прокомментировала MamaRika.

Все два месяца, которые певица путешествовала по Европе с маленьким сыном Давидом на руках, MamaRika делилась историями со своими поклонниками в Instagram. Там она рассказывала и показывала радостные и трудные моменты путешествия, постоянные переезды и перелеты, которые мужественно выдерживал годовалый сын певицы, концерты на площадях разных городов, где собирались тысячи украинцев. MamaRika даже успела спеть гимн Украины на стадионе в Лодзь на матче Лиги Чемпионов.

"Последние полтора месяца мы с семьей путешествовали по Европе в рамках благотворительного тура и поняли, что наша тоска по дому достигла безумных масштабов. Мы буквально считали дни, когда вернемся на Родину, потому что наше сердце только здесь, на родной земле. Несмотря ни на что, как бы ни было тяжело, мы всегда будем возвращаться туда, где мы самые счастливые, в нашу Украину!" – отметила MamaRika.

Режиссером видео стала Яна Лескова, оператор – Макс Дорошенко. Вместе они уже снимали клипы для MamaRika на песни "Maemo", "KAVA" и "Сину".

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