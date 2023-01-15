MamaRika в слезах рассказала о своем эмоциональном состоянии: "То, что эти изверги делаеют – это дикие зверства"

Украинская певица MamaRika рассказала о своем эмоциональном состоянии после массированного обстрела Россией Украины.

Артистка призналась, что не может собраться с мыслями и прекратить плакаты. Певице больно из-за того, какие зверства против невинных людей совершают российские оккупанты.

"Не могу собраться после вчерашних новостей. Прячусь от сына, чтобы не видел меня в таком состоянии. То, что эти изверги делают – это дикие зверства, которые нереально даже осознать! Болит за каждую душу, которая уже не с нами… За людей, простых людей", — рассказала артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika поделилась и хорошими новостями. В частности, ей с мужем Сергеем Середой удалось собрать средства на 11 планшетов для управления дронами для военных по управлению артиллерийской разведки 3-й штурмовой бригады. Певица с юмористом должна была собрать 100 тыс. грн, 50 тыс. из которых они задонатили от себя. Планировалось купить 10 планшетов, впрочем, денег хватило на 11.

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Оказалось, приобрести эти планшеты было гораздо сложнее, чем собрать на них средства, потому что не во всех магазинах они остались. Я так понимаю, что их разбирают. Но они есть. Они здесь. Кстати, есть еще один приятный бонус. Нам удалось приобрести не 10, как мы рассчитывали, а 11 планшетов. Поэтому мы ждем еще один и всех их отправляем для наших защитников", — рассказал Сергей Середа.

Дроны, которые MamaRika и Сергей Середа купили для военных / Фото: instagram.com/mamarika_official

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