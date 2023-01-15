MamaRika в слезах рассказала о своем эмоциональном состоянии: "То, что эти изверги делаеют – это дикие зверства"

Также артистка обнародовала результаты благотворительного сбора на планшеты для ВСУ.
Украинская певица MamaRika рассказала о своем эмоциональном состоянии после массированного обстрела Россией Украины.
Артистка призналась, что не может собраться с мыслями и прекратить плакаты. Певице больно из-за того, какие зверства против невинных людей совершают российские оккупанты.
"Не могу собраться после вчерашних новостей. Прячусь от сына, чтобы не видел меня в таком состоянии. То, что эти изверги делают – это дикие зверства, которые нереально даже осознать! Болит за каждую душу, которая уже не с нами… За людей, простых людей", — рассказала артистка.
MamaRika поделилась и хорошими новостями. В частности, ей с мужем Сергеем Середой удалось собрать средства на 11 планшетов для управления дронами для военных по управлению артиллерийской разведки 3-й штурмовой бригады. Певица с юмористом должна была собрать 100 тыс. грн, 50 тыс. из которых они задонатили от себя. Планировалось купить 10 планшетов, впрочем, денег хватило на 11.
"Оказалось, приобрести эти планшеты было гораздо сложнее, чем собрать на них средства, потому что не во всех магазинах они остались. Я так понимаю, что их разбирают. Но они есть. Они здесь. Кстати, есть еще один приятный бонус. Нам удалось приобрести не 10, как мы рассчитывали, а 11 планшетов. Поэтому мы ждем еще один и всех их отправляем для наших защитников", — рассказал Сергей Середа.
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