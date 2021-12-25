MamaRika в топе похвасталась пышным бюстом и плоским животом через четыре месяца после родов.

MamaRika в топе похвасталась пышным бюстом и плоским животом через четыре месяца после родов.

Звезда посветила привлекательными формами.

Украинская певица MamaRika всего четыре месяца назад родила первенца.

Впрочем, артистка быстро вернула свои идеальные формы. На странице в Instagram исполнительница опубликовала довольно забавное видео. На нем певица предстала в халатике, который звезда приспустила, и в топе. У артистки невероятно стройная фигура, а именно пышный бюст и плоский животик.

MamaRika в топе / instagram.com/mamarika_official

"Готова провести свой вечер", – подписала видео знаменитость.

Кстати, Настя делала разные бьюти процедуры, ведь на видео артистка предстала с маской на лице и полотенцем на голове.

Хоть и неизвестно, как именно отреагировали на такое забавное видео поклонники знаменитости, однако они однозначно засыпали ее комплиментами.

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