MamaRika в топе похвасталась пышным бюстом и плоским животом через четыре месяца после родов.

Звезда посветила привлекательными формами.
Украинская певица MamaRika всего четыре месяца назад родила первенца.
Впрочем, артистка быстро вернула свои идеальные формы. На странице в Instagram исполнительница опубликовала довольно забавное видео. На нем певица предстала в халатике, который звезда приспустила, и в топе. У артистки невероятно стройная фигура, а именно пышный бюст и плоский животик.
"Готова провести свой вечер", – подписала видео знаменитость.
Кстати, Настя делала разные бьюти процедуры, ведь на видео артистка предстала с маской на лице и полотенцем на голове.
Хоть и неизвестно, как именно отреагировали на такое забавное видео поклонники знаменитости, однако они однозначно засыпали ее комплиментами.
Читайте также: