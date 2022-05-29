MamaRika вернулась в дом под Киевом и показала, как ее жилье пострадало от оккупантов

Украинская певица MamaRika вместе с мужем Сергеем Середой и их маленьким сыном через три месяца после начала войны вернулись в свой дом под Киевом.
Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram. MamaRika показала, где они вместе с мужем и сыном прятались от обстрелов, как строили баррикады рядом с окнами, чтобы их не выбило.
Несмотря на то, что семье MamaRika, можно сказать, повезло и российские захватчики не залезли в их дом, впрочем, в жилье от взрывной волны потрескались окна:
"Сегодня тупо весь день пытаемся привести дом в порядок после всех последствий… По ходу, еще несколько дней будем разгребать, ремонтировать, вымывать весь этот трэш… По ходу ударной волной разбило окна. Неприятный сюрприз", — рассказала MamaRika.
Также, не сдерживая слезы, она поблагодарила Бога за то, что ее семья и маленький сын целые и невредимые.
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