MamaRika восхитила видео, как ее двухлетний сын нежно поздравляет папу с днем рождения

Сегодня, 24 декабря, муж певицы MamaRika, шоумен Сергей Середа отмечает 34-летие.

По этому случаю артистка в своем фотоблоге опубликовала трогательное и одновременно смешное видео, как их двухлетний сын Давид поздравил папу с праздником. Так, супруги лежали на диване и смотрели мультфильм. А их сын показал, как нежно обнимает папу в знак поздравлений. Кстати, Давид поздравил отца почти сразу после полуночи.

К тому же, мальчик сделал папе оригинальный подарок. Давид собственноручно слепил фигурки родителей из пластилина. Правда, человеческие черты приобретал только силуэт MamaRika. А вот Сергей был просто кусочком оранжевого пластилина причудливой формы. Это очень рассмешило супругов.

MamaRika показала, как ее сын трогательно поздравил папу с днем рождения

Как оказалось, в преддверии собственного праздника шоумен заболел. Поэтому певица пожелала любимому поскорее выздороветь.

Напомним, несколько месяцев назад певица MamaRika растрогала новым треком "Останній день". Артистка сняла видеоклип с участием мужа и сына. Так знаменитость раскрыла историю ее любви и жизни за кадром.

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