MamaRika впервые рассказала о перенесенной операции: "Ужасные вещи происходили"

Украинская певица MamaRika рассказала, как в начале полномасштабной войны у нее начались серьезные проблемы, из-за которых ей даже пришлось делать операцию.

Как рассказала артистка в программе ЖВЛ, ее здоровье ухудшилось на фоне стресса. В частности, у певицы были проблемы с желудком. Исполнительница чувствовала сильную боль, поэтому обратилась к врачам. Медики обнаружили у MamaRika новообразование, из-за чего ей немедленно сделали операцию.

MamaRika перенесла операцию / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У меня там нашли определенные новообразования в кишечнике. У меня просто слетел желудок в первые недели войны. У меня начались ужасные спазмы, ужасные вещи происходили", — поделилась артистка

Однако стресс из-за полномасштабной войны у певицы никуда не делся. Как признается артистка, раз в месяц она может просто ходить и все время плакать. Более того, у нее начались панические атаки.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Раз в месяц меня штырит, накрывает. Я просто могу ходить плакать, выть по дому, выбрасывать всю эту боль. В последнее время перед выходом на сцену я начинаю задыхаться, у меня все зажимается. Пока что психологом подрабатывает мой муж и моя мама", – рассказала знаменитость.

MamaRika с мужем / Фото: instagram.com/mamarika_official

С переживаниями певице помогает справиться семья, которая очень сильно поддерживает ее.

"Это моя опора, мой тыл. Я захожу домой, закрываю дверь и я в домике. Я очень ценю семью. Для меня семья на первом месте, а потом все остальное", – поделилась звезда.

Также маленький сын Давид дает артистке силы жить дальше и заниматься творчеством.

MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я была артисткой до того, как родился Давид, а теперь я стала - мама-артистка, через дефис. Мой сын – это мое вдохновение. Он помогает мне и дает силы писать новую музыку", — добавила знаменитость.

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Напомним, MamaRika перенесла серьезную операцию в июне прошлого года. Однако тогда она так и не рассказывала, почему обращалась за помощью к врачам.

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