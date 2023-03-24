MamaRika вспомнила, как предательница Повалий "сливала" украинских артистов на шоу в РФ: "Продажное г*вно"

Певица MamaRika вспомнила, как артистка предательница Таисия Повалий была в жюри известного шоу "Фабрика звезд".

Вместе с другими украинскими звездами MamaRika 2012 принимала участие в российско-украинском сезоне шоу. Тогда среди судей были преимущественно так называемые звезды из РФ, а также Повалий, называвшая себя украинской певицей.

Однако своих же молодых исполнителей предательница поддерживать и не собиралась, а наоборот ставила самые плохие оценки и намеренно "топила" их.

"Еще тогда, когда в Украине она считалась артисткой, мы думали, что она наша. Простите, это г*вно сидело в жюри, и нас "мочило". Своих украинских артистов. Там суть была какая? Что мы типа боролись с их "фабрикой". Логично, если ты наша, то ты своих поддерживаешь всеми силами. А она нам ставила 1-2 балла, она нас сливала, потому что ей сказали это делать. Продажное г*вно, я не могу сдержать себя", — рассказала MamaRika в интервью GLOSTER FM.

Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Тогда украинские артисты даже подходили к Повалию и ее мужу, продюсеру Игорю Лихуте, и пытались выяснить, почему они "валят" украинцев, но четкого ответа так и не получили.

Отметим, что Повалий с 2014 года избрала сторону России и продолжила концертную деятельность. Путинистка цинично умалчивает войну в родной стране и поддерживает геноцид украинцев.

Читайте также: