MamaRika вспомнила, как влезла в драку, чтобы защитить свою подругу от секс-домогательств

Звезда поделилась своим опытом.

Украинская певица MamaRika подумала над такой серьезной темой, как домогательства в общественных местах.

Звезда обеспокоена тем, что в нашей стране женщины молчат и делают вид будто ничего не произошло.

"Почему у нас принято молчать об этой проблеме, избегать ее и делать вид будто это нормально, когда кто-то пристает на улице или же отпускает неуместны фразы по поводу внешности. Ужасно, когда кто-то позволяет себе тактильный контакт", — высказалась звезда.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Исполнительница поделилась, что ценит личное пространство. Ей повезло, что у неё "острый язык", и она отсекает от себя подобных "кадров" одной фразой или взглядом.

Однако, бывают и такие, которые применяют силу. MamaRika призналась, что с ней как-то произошла подобная ситуации.

"Скажу честно — у Мамки была такая ситуация. Я даже влезла в драку, защищая свою подругу. К счастью, что все закончилось хорошо. Но бывает и по-другому", — вспомнила певица.

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