MamaRika вспомнила роман со Стасом Шуринсом и раскрыла причину их разрыва: "Разбил мне сердце"

MamaRika и Стас Шуринс

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Украинская певица MamaRika вспомнила свой роман с исполнителем Стасом Шуринсом и раскрыла причиной их разрыва.

Парочка познакомилась на проекте "Фабрика звезд-3", где у них завязались отношения, которые, правда, длились недолго. На шоу "Тур зірками" MamaRika призналась, что инициатором их разрыва был именно Шуринс. По словам певицы, он приехал к ней и сказал, что между ними все кончено. Исполнительница говорит, что тогда Стас просто разбил ей сердце и она тяжело переживала разрыв. Но сейчас же MamaRika убеждена, что все произошло к лучшему. У Шуринса сейчас все хорошо в личной жизни, и у нее также замечательная семья.

"Он меня бросил. Стасик меня бросил, без приколов. Я любила его страшно. Он разбил мне сердце. Он просто приехал и сказал мне, что мы расходимся. Это было очень больно. Я перестрадала, но потом поняла, что все к лучшему. У него сейчас семья, все окей. У меня вообще все зашибись. У меня классный муж. Я его очень люблю. Мы почти 11 лет вместе, это ужас просто. Я очень рада, что так все произошло. Все разрывы и события не просто так. Это всегда к лучшему", - поделилась артистка.

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MamaRika и Стас Шуринс / © скриншот с видео

Кстати, бывшие влюбленные не держат друг на друга зла. Более того, недавно они даже переписывались. MamaRika говорит, что осталась со Стасом Шуринсом в прекрасных отношениях.

"Мы недавно общались со Стасом, был повод для переписки. У него все классно, он молодец на самом деле. Мы в хороших отношениях. Важно выйти классно из отношений и не держать зла", - отметила артистка.

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