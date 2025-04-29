ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
837
Время на прочтение
2 мин

MamaRika вспомнила свое прошлое Эрики и в дуэте с известным певцом показала, как изменилась с годами

Артистка порадовала новой композицией "Підсніжник".

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
MamaRika и Dima Prokopov

MamaRika и Dima Prokopov

Украинская певица MamaRika представила новую песню в дуэте с исполнителем Dima Prokopov.

Композиция получила название "Підсніжник". Хотя от песни веет весенним вайбом, но артисты все же пытались им в первую очередь вызвать чувство ностальгии. MamaRika говорит, что "Підсніжник" – это возвращение в прошлое. Более того, при создании композиции артисты даже использовали те же звуки, которые были популярны в 2000-х годах.

"Подснежник" - очень светлая и романтическая работа. Саундтрек этой весны и лета. Все оживает, мы оживаем. Хочется весны, любви, ностальгии. Очень хочется вернуться в то безмятежное время, когда солнце светило ярче, когда мы были вечно влюблены. Подростковая любовь, этот вайб – именно таким мы сделали этот трек. Мы даже использовали те же звуки, которые юзались в 2000-х. Олды поймут, а новое поколение точно почувствует настроение, потому что эта песня жива. "Підсніжник" - come back в прошлое", - делится MamaRika.

MamaRika и Dima Prokopov

MamaRika и Dima Prokopov

Музыкальными продюсерами трека стали Иван Клименко и Сергей Ранов. Результат – легкая, нежная и мелодичная песня с хорошим привкусом ностальгии. Трек сопровождается ярким видео в нулевом стиле. Режиссером выступил Богдан Буневич. Видеоработа "Підсніжник" – это личная фантазия Димы, в которой он представляет себя на месте Стаса Шуринса рядом с Эрикой. Все – от образов до атмосферы – стилизованное под тот период с невероятной точностью.

"Клип "Підсніжник" — моя личная машина времени. Мы создали атмосферу нулевых до мелочей. Было ощущение, что я реально попал в тот период… Если бы кто-то просто взял мою фантазию и оживил ее на съемочной площадке", — комментирует Dima Prokopov.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева выпустила песню, которую ее фанаты ждали три года. Также артистка восхитила невероятным танцевальным клипом.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
837
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie