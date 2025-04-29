MamaRika вспомнила свое прошлое Эрики и в дуэте с известным певцом показала, как изменилась с годами

MamaRika и Dima Prokopov

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Украинская певица MamaRika представила новую песню в дуэте с исполнителем Dima Prokopov.

Композиция получила название "Підсніжник". Хотя от песни веет весенним вайбом, но артисты все же пытались им в первую очередь вызвать чувство ностальгии. MamaRika говорит, что "Підсніжник" – это возвращение в прошлое. Более того, при создании композиции артисты даже использовали те же звуки, которые были популярны в 2000-х годах.

"Подснежник" - очень светлая и романтическая работа. Саундтрек этой весны и лета. Все оживает, мы оживаем. Хочется весны, любви, ностальгии. Очень хочется вернуться в то безмятежное время, когда солнце светило ярче, когда мы были вечно влюблены. Подростковая любовь, этот вайб – именно таким мы сделали этот трек. Мы даже использовали те же звуки, которые юзались в 2000-х. Олды поймут, а новое поколение точно почувствует настроение, потому что эта песня жива. "Підсніжник" - come back в прошлое", - делится MamaRika.

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MamaRika и Dima Prokopov

Музыкальными продюсерами трека стали Иван Клименко и Сергей Ранов. Результат – легкая, нежная и мелодичная песня с хорошим привкусом ностальгии. Трек сопровождается ярким видео в нулевом стиле. Режиссером выступил Богдан Буневич. Видеоработа "Підсніжник" – это личная фантазия Димы, в которой он представляет себя на месте Стаса Шуринса рядом с Эрикой. Все – от образов до атмосферы – стилизованное под тот период с невероятной точностью.

"Клип "Підсніжник" — моя личная машина времени. Мы создали атмосферу нулевых до мелочей. Было ощущение, что я реально попал в тот период… Если бы кто-то просто взял мою фантазию и оживил ее на съемочной площадке", — комментирует Dima Prokopov.

Напомним, недавно певица Надя Дорофеева выпустила песню, которую ее фанаты ждали три года. Также артистка восхитила невероятным танцевальным клипом.