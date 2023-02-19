MamaRika вспомнила свою первую любовь: "Почти год с драмами, слезами"

Украинская певица MamaRika вспомнила свою первую любовь.

В частности, исполнительница впервые влюбилась в 10 классе. Юношу звали Юрием. Артистка призналась, что они почти год встречались. В их отношениях были и драмы, и слезы. Пара то ссорилась, то мирилась. Однако отношения их все же подошли к концу.

"10 класс, его звали Юрка. Почти год мексиканского сериала, с драмами, слезами, детским максимализмом, расхождением и схождением каждый день, и всем остальным. Классно было", — вспомнила артистка.

MamaRika первую любовь встретила в 10 классе / Фото: instagram.com/mamarika_official

Отметим, сейчас MamaRika счастлива в браке с юмористом Сергеем Середой. Пара начала встречаться в 2015 году. Уже в 2020 году влюбленные сыграли свадьбу в Таиланде. Летом 2021 года у супругов родился сын Давид.

Кстати, недавно MamaRika и Сергей Середа праздновали годовщину их брака. По случаю праздника певица показала фотографии их сказочной свадьбы.

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