MamaRika выпустила чувственный трек, который посвятила мужу

Композиция получила название "На руках".

Украинская певица Анастасия Кочетова, известная под псевдонимом MamaRika, выпустила песню, которую посвятила своему мужу и продюсеру Сергею Середе.

Невероятно нежный и романтичный трек под названием "На руках" стал продолжением автобиографического периода в творческой жизни артистки. Так, выпущенный ранее хит Maemo был посвящен дню свадьбы Насти и Сергея, а в Kava рассказывается о времени беременности их первенцем Давидом.

MamaRika с мужчиной / instagram.com/mamarika_official

Делясь своими мыслями о песне, MamaRika, прежде всего, рассказывает о своих чувствах к мужу:

"Он – моя каменная стена. И когда в глазах нашего сына я вижу его отражение, понимаю, что моя сила и моя слабость только в его руках. Эту работу я посвящаю своему ближайшему другу, любви всей моей жизни – моему мужу", – призналась исполнительница.

Поклонники, послушав песню, остались под приятными впечатлениями, о чем рассказали в комментариях: "Сразу в сердце, спасибо за творчество", "аж мурашки по коже", "как же нежно, спасибо за искренность и кайф", "неповторимые мотивы настолько наполняют слова лирики. Это не песня, это - космос", "до слез, просто невозможно сдержать эмоции".

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