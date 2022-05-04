MamaRika выпустила клип о войне, в котором кормит крошечного сына грудью: "Душу вывернули, слезы рекой"

Украинская певица Анастасия Кочетова, известная под псевдонимом MamaRika, записала новую эмоциональную композицию под названием "Сину".

Написала артистка проницательный трек под влиянием войны. MamaRika посвятила песню всем матерям, которые готовы отдать жизнь, чтобы защитить своего ребенка от войны:

"Песня "Сину" — это крик души каждой украинской матери, которая защищает своего ребенка от войны. Материнская любовь сильнейшая, поэтому каждая мама не раздумывая, готова стать под пули, чтобы защитить своего ребенка от беды. Украинская женщина сейчас – это символ силы и любви во всем мире! Каждая из нас преодолела страшный и трудный путь, чтобы спасти своего ребенка. Я никогда не забуду то, как прижимала своего сына Давида к груди, когда над нашим домом пролетали ракеты. В тот момент ты готов отдать свою жизнь, лишь бы твое самое дорогое сокровище жило и больше никогда не видело войны", — прокомментировала работу MamaRika.

Вместе с композицией состоялась премьера клипа на нее. В видео исполнительница сидит в рубашке и кормит своего крошечного сына грудью. Также присутствуют кадры, как артистка играет с 9-месячным малышом.

Украинские женщины признались, что песня нашла отклик в их сердцах и даже вызвала слезы: "Спасибо за ваше творчество. Душу вывернули... Слезы рекой...", "Таких мурашек давно не было! Очень красиво, искренне, а главное – с любовью сделана эта песня!", "Мой сын на неделю старше вашего Давида. Плачу. Каждое слово песни проникает в душу, так хочется мирного неба над нашими детьми".

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