MamaRika выпустила живописный клип, снятый в Ойцовском парке в Польше

Украинская певица MamaRika порадовала поклонников новой видеоработой на композицию "Зоря".

Лейтмотивом "Зорі" является понимание, что после самой темной ночи всегда наступает рассвет. Как объяснила MamaRika, все украинцы сейчас ищут точку опоры, которая даст вдохновение и силы двигаться дальше. Но, несмотря ни на что, наш народ уже невозможно сломать, где бы мы ни были и как бы ни было трудно – мы всегда найдем ту же тропу домой.

Песню певица написала в соавторстве с саундпрдюсером Ваньком Клименко. По словам MamaRika, работа шла достаточно долго, делали много версий аранжировок, но все вышло так, как и задумывала артистка.

Клип снимали еще летом в промежутках между благотворительными выступлениями певицы по городам Европы. Локацией стал Ойцовский парк на юге Польши, славящийся своими невероятными видами. Режиссером и оператором выступили Яна Лескова и Макс Дорошенко.

Читайте также: