MamaRika заболела COVID-19 и рассказала о своем состоянии: "Роды – детский лепет"

Артистка, ее муж и сын болеют с пятницы.

Украинская певица MamaRika рассказала, что ее семья подхватила COVID-19.

На днях знаменитости, ее мужу, юмористу Сергею Середе и 6-месячному сыну Давиду стало плохо. Как сообщила звезда в своем Instagram, семья впервые болеет коронавирусом.

"Впервые за весь период пандемии мы заболели короной. Это обидно и больно. Это длится уже довольно давно, с пятницы. Очень резко скосило. Нам было так хреново, но все, слава Богу, обошлось", – рассказала Настя, а на фоне слышно, как сильно кашляет муж.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Артистка также заявила, что она легче перенесла нелегкие роды, чем COVID-19.

"Лично для меня это было, наверное, самое тяжелое, что я переживала в жизни. Я никогда так хреново не чувствовала себя. Роды – просто детский лепет, по сравнению с тем, что мы пережили. Мы едва реально не склеили ласты. Но уже в вертикали, уже легче", – отметила она.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Кроме того, исполнительница поделилась, как чувствует себя их 6-месячный сын. Так, мальчик переносит коронавирус гораздо лучше, чем его звездные родители.

"У него был только насморк. Молодняк достойно прошел весь этот движ, это только мы старики посыпались", — добавила певица.

Читайте также: