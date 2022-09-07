MamaRika заболела с мужем и годовалым сыном: "У нас нехорошие новости"

Исполнительница MamaRika, которая сейчас гастролирует по Европе, призналась, что заболела.

Об этом артистка сообщила в Instagram-stories. Впрочем, не только у певицы проблемы со здоровьем. Вместе с артисткой заболели годовалый сын Давид и муж, юморист Сергей Середа.

Как призналась звезда, ее любимый чувствует себя плохо, а у мальчика температура и насморк, сама она пока держится. В общем, семья MamaRika за границей заразилась коронавирусом.

MamaRika с семьей / Фото: instagram.com/mamarika_official

"У нас нехорошие новости. Эти трое заболели короной. Сергей тупо слег. Малыш всю ночь не спал — температура и сопли. Я на удивление пока держусь (не знаю, надолго ли это)", — поделилась знаменитость.

Отметим, это уже не первый раз, когда семья MamaRika болеет COVID-19. В январе этого года они впервые подхватили коронавирус. Тогда семья чувствовала себя совсем плохо. Артистка рассказывала, что она легче перенесла нелегкие роды, чем COVID-19. А вот сын Насти и Сергея, Давид, которому тогда было всего шесть месяцев, в отличие от звездных родителей, перенес коронавирус гораздо лучше.

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