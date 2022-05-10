MamaRika заговорила об усыновлении ребенка: "Хочу стать для него мамой"

Украинская певец MamaRika, которая меньше года назад впервые стала мамой, призналась, что давно мечтает вместе со своим мужем усыновить ребенка.

Исполнительница рассказала, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину их с мужем планы изменились. Ранее Настя и Сергей думали, что подумают по поводу усыновления ребенка только после того, как во второй раз станут родителями. Впрочем, ныне певица призналась, что они с мужем после окончания войны хотят стать самыми близкими людьми для малыша.

MamaRika с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я в любом случае хочу помочь как минимум одному ребенку и стать для него мамой. Мы хотим стать родителями, хотя бы если одну жизнь мы сможем сгладить своим присутствием, снять стресс и дать ребенку будущее. Мы уверены в том, что будем хорошими родителями, потому что мы будем любить очень сильно, фантастически отдавать себя полностью. Мы еще не понимаем, как это правильно можно сделать, но это неважно", — рассказала MamaRika в интервью "Слава+".

К слову, исполнительница также добавила, что они не хотят быть опекунами, а планируют усыновить ребенка. Им безразлично, почему малыш оказался без родителей. Насте и Сергею главное – подарить ему семью.

MamaRika с мужем / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Не имеет значения, какое у ребенка прошлое, мы все равно это сделаем. Мы будем смотреть по ситуации на тот момент: будь то ребенок, который пострадал от войны, или это просто ребенок, который сейчас находится уже в детском доме. Мы хотим усыновить. Мы хотим, чтобы это было уже наше, потому что, представь себе, потом найдутся родители – и слава Богу, что они найдутся – а ты уже прикипел к этому ребенку. Я бы хотела уже полностью стать Вселенной для этого ребенка, когда мы будем ее усыновлять", — поделилась планами певица.

Напомним, ранее и еще одна звездная пара Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов рассказывали о планах усыновить ребенка, родители которого погибли из-за войны.

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