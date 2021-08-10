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MamaRika запостила первое фото с сыном, которое сделала в роддоме

MamaRika запостила первое фото с сыном, которое сделала в роддоме

MamaRika и Сергей среды / instagram.com/mamarika_official

Уже неделю, как артистка и ее муж стали родителями.

Украинская певица MamaRika отпраздновала первую неделю жизни своего сына.

По этому случаю молодая мама запостила в Instagram первое фото с малышом, на котором изображена его крошечная ножка. Как призналась исполнительница, это фото она сделала еще в роддоме.

"Мы с твоим папой очень признательны, что ты выбрал именно нас. Обещаем сделать твою путешествие максимально интересным и веселым. Когда ты выбирал семью, в которую прийти, думаю ты знал — с нами точно не будет скучно. Это фото я сделала еще в роддоме со слезами на глазах, не веря своему счастью. Ты поистине крупнейшая и самая чистая любовь, мамин крутой релиз, папина гордость!" — написала MamaRika.

Сын MamaRika и Сергея Середы / © instagram.com/mamarika_official
Сын MamaRika и Сергея Середы / instagram.com/mamarika_official

Фаны, в свою очередь, поздравили молодых родителей и отметили, что у них сын — настоящий казак!

  • внушительная ножка
  • Такая лапка, не маленькая, как вырастет то супер. Казак, как лучший!
  • Я только увидела ножку, а уже понимаю, что это - чудо

Напомним, не так давно MamaRika рассказала о своих непростых родах. По словам певицы, ей пришлось делать кесарево сечение.

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