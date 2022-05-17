Маме лидера Kalush Orchestra, в честь которой названа песня Stefania, сделали оригинальный подарок

Музыканты группы Kalush Orchestra назвали песню Stefania в честь мамы лидера коллектива Олега Псюка.

Именно с этой композицией артисты победили международный песенный конкурс "Евровидение-2022".

А маму Олега Псюка все поздравляют. А вот руководство компании "Івано-Франківськгаз Збут" решило сделать пани Стефании оригинальный подарок.

К слову, они вручили маме Олега сертификат на 631 кубометр газа. Именно столько баллов группа Kalush Orchestra сумела набрать в финале "Евровидения-2022".

"Цифру выбрали символическую — эквивалентную одержанным баллам победителю "Евровидения-2022". Сумма на данный объем газа будет засчитана на Личный счет семьи", — говорится в сообщении.

Фото: ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут"/Facebook

Ранее Олег рассказал, как его мама отреагировала на их победу в конкурсе. Реакция пани Стефании, когда она услышала, что ее сын победил на "Евровидении-2022", была бесценной. Как рассказал Псюк, его мама счастлива, что он достиг таких высот.

"Она тоже не спала до трех ночи. Она все следила и очень волновалась. И она счастлива, конечно, что счастлива. Песня, которую я посвятил своей маме, заняла первое место на "Евровидении". И принесла Украине победу. Какие могут быть еще эмоции", – поделился Олег.

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