Маме Надежды Матвеевой сделали операцию: "Самое сложное уже позади"

Украинская ведущая Надежда Матвеева сообщила, что ее мама перенесла операцию.

В своем фотоблоге знаменитость опубликовала фото из палаты, где находится ее мама. Надежда отметила, что недавно ее родной человек нуждался в хирургическом вмешательстве. К счастью, все прошло успешно. Ведущая не стала раскрывать подробностей, но поблагодарила врачей и поздравила украинцев с Пасхой.

Надежда Матвеева с мамой / Фото: instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

"С надеждой, что после операции самое сложное для мамы уже позади. Благодарна хирургам, врачам, медсестрам, санитаркам. Быть стойкими, чтобы поддержать близких, нуждающихся в помощи – требование, которое одновременно забирает силы и придает силы. Выносливости нам всем на жизненном пути. С Пасхой! Христос воскрес", - написала ведущая.

В комментариях поддержали Надежду и пожелали ее маме быстрого выздоровления:

В надежде, желаю скорейшего выздоровления маме! А тебе выдержки и милосердия в сердце. Обнимаю, моя милая!

Пусть мама поправляется

Скорейшего выздоровления Вашей маме! С праздником!

Здоровье маме, быстрого выздоровления, держитесь на позитиве

Напомним, недавно блогерша Анна Тринчер также рассказывала о запланированной операции и делилась переживаниями.

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