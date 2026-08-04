"Мамин цветочек": Валерий Харчишин появился среди подсолнухов и заинтриговал поклонников своим обращением

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

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Фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин порадовал поклонников новыми фотографиями и появился на роскошном поле подсолнухов, где устроил атмосферную летнюю фотосессию.

Артист, который не раз рассказывал о своей любви к земле и работе на огороде, на этот раз поделился снимками, сделанными прямо среди высоких подсолнухов. Певец предстал перед камерой в непринужденном образе и с улыбкой позировал среди ярких цветов. Он решил опубликовать пост с присущим ему юмором. Так Харчишин не только продемонстрировал летнее настроение, но и одновременно напомнил поклонникам о предстоящих выступлениях. Публика сразу же засыпала музыканта теплыми комментариями.

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«Мамина цветочка ждет встречи с вами на концертах», — творчески обратился к поклонникам Харчишин.

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Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Опубликованные фотографии быстро привлекли внимание подписчиков. Многие оценили самоиронию музыканта и атмосферу летней фотосессии, а некоторые признались, что после таких снимков с ещё большим нетерпением ждут живых концертов группы.

Валерий Харчишин / © instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

Напомним, недавно Валерий Харчишин удивил тем, как написал бывшей жене «предсмертное» сообщение во время полета.

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