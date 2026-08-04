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"Мамин цветочек": Валерий Харчишин появился среди подсолнухов и заинтриговал поклонников своим обращением
Певец представил летнюю фотосессию среди цветов.
Фронтмен группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин порадовал поклонников новыми фотографиями и появился на роскошном поле подсолнухов, где устроил атмосферную летнюю фотосессию.
Артист, который не раз рассказывал о своей любви к земле и работе на огороде, на этот раз поделился снимками, сделанными прямо среди высоких подсолнухов. Певец предстал перед камерой в непринужденном образе и с улыбкой позировал среди ярких цветов. Он решил опубликовать пост с присущим ему юмором. Так Харчишин не только продемонстрировал летнее настроение, но и одновременно напомнил поклонникам о предстоящих выступлениях. Публика сразу же засыпала музыканта теплыми комментариями.
«Мамина цветочка ждет встречи с вами на концертах», — творчески обратился к поклонникам Харчишин.
Опубликованные фотографии быстро привлекли внимание подписчиков. Многие оценили самоиронию музыканта и атмосферу летней фотосессии, а некоторые признались, что после таких снимков с ещё большим нетерпением ждут живых концертов группы.
Напомним, недавно Валерий Харчишин удивил тем, как написал бывшей жене «предсмертное» сообщение во время полета.