- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 2 мин
"Мамина мегера и злая собака": Екатерина Тишкевич рассмешила новостями о двухнедельном сыне
Актриса с юмором сравнила темперамент малыша со своим и рассказала, как они с мужем справляются с отцовством.
Актриса Екатерина Тишкевич рассказала о первых проявлениях характера новорожденного сына Даниэля и с юмором сравнила его темперамент с собственным.
Сыну Екатерины Тишкевич и Валентина Томусяка исполнилось всего две недели. Впрочем, малыш уже успевает удивлять родителей своим нравом. Супруги постепенно привыкают к новому ритму жизни. Актеры также учатся самостоятельно справляться с родительскими обязанностями. О первых неделях с сыном они рассказали в Instagram. В частности, поделились забавными наблюдениями о его темпераменте.
«Этот характер далеко не мягкий, не у отца. Это, мне кажется, мамина мегера и злая собака», – пошутила Екатерина.
Актриса также рассказала, как они с мужем привыкли к жизни втроем после того, как уехала мама Валентина, которая помогала им в первые дни после родов. Сначала Тишкевич волновалась, смогут ли они самостоятельно справиться со всем, однако в конце концов этот опыт оказался для пары положительным. Родители распределили обязанности: Екатерина кормит Даниэля грудью, а Валентин помогает с бутылочкой.
«Отъезд бабушки действительно сделал нас еще более собранными, командой. И дал почувствовать, что мы действительно справимся», – поделилась актриса.
В то же время супруги не отказываются от помощи близких. Недавно подруга несколько часов побывала с малышом, пока Екатерина и Валентин сходили в супермаркет. Впоследствии на пару ждет еще одно испытание: Томусяк отправится в театральный тур по Украине, так что Екатерине придется больше времени проводить с сыном самой. На первое время ей поможет подруга, а потом приедет мама мужа.
Напомним, Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк недавно впервые стали родителями .