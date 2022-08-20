"Мамулечка, надо сваливать": Оруджова из "Женского квартала" предложила россиянам незабываемую экскурсию по Крыму

Участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова подробно рассказала россиянам, что их ждет на отдыхе в Крыму в этом году.
Видео взрывов в оккупированном Крыму разлетелось по Сети и посеяло настоящую панику в России. Украинские артисты не упустили возможности высмеять испуганных россиян, привыкших "по-домашнему" жить на чужих территориях.
На странице "Женского квартала" в Instagram подготовили особую экскурсию для граждан РФ от туристического агентства "Мамулечка, надо сваливать".
Актриса Анастасия Оруджева предложила российским туристам фотосессию на фоне гриба от взрыва, прогулку по аэродрому в Саках и незабываемые виды на разрушенные самолеты оккупантов. Также среди экскурсионных предложений есть посещение "динопарка" в Евпатории, где живут динозавры, до сих пор поддерживающие Советский Союз.
А вот тем, кто хочет остаться в Крыму, "Женский квартал" советует начать изучать украинский язык и приобрести флаг Украины.
Напомним, недавно звезда "Квартала 95" Юрий Великий порадовал украинцев очередной пародией, на этот раз на задержание террориста Игоря Гиркина в Крыму.
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