"Мамулечка, надо сваливать": Оруджова из "Женского квартала" предложила россиянам незабываемую экскурсию по Крыму

Участница "Женского квартала" Анастасия Оруджова подробно рассказала россиянам, что их ждет на отдыхе в Крыму в этом году.

Видео взрывов в оккупированном Крыму разлетелось по Сети и посеяло настоящую панику в России. Украинские артисты не упустили возможности высмеять испуганных россиян, привыкших "по-домашнему" жить на чужих территориях.

На странице "Женского квартала" в Instagram подготовили особую экскурсию для граждан РФ от туристического агентства "Мамулечка, надо сваливать".

Актриса Анастасия Оруджева предложила российским туристам фотосессию на фоне гриба от взрыва, прогулку по аэродрому в Саках и незабываемые виды на разрушенные самолеты оккупантов. Также среди экскурсионных предложений есть посещение "динопарка" в Евпатории, где живут динозавры, до сих пор поддерживающие Советский Союз.

А вот тем, кто хочет остаться в Крыму, "Женский квартал" советует начать изучать украинский язык и приобрести флаг Украины.

Напомним, недавно звезда "Квартала 95" Юрий Великий порадовал украинцев очередной пародией, на этот раз на задержание террориста Игоря Гиркина в Крыму.

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