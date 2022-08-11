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"Мамулечка, нужно сваливать!": Сеть взорвал трек-пародия на реакцию россиян на взрывы в Крыму

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"Мамулечка, нужно сваливать!": Сеть взорвал трек-пародия на реакцию россиян на взрывы в Крыму

Скриншот с видео

Нашумевшее видео, где россияне во время взрывов в Крыму кричат, что надо бежать, положили на музыку.

В крымской Новофедоровке 9 июня произошли мощные взрывы на военном аэродроме "Саки", где находилась российская авиационная техника.

В частности, на эту новость сразу начали реагировать украинцы. Звезды шоу-бизнеса с юмором комментировали взрывы в Крыму.

Между тем, на YouTube-канале блогера FRSHMND появилась забавная песня-пародия, которая не может не радовать. Видео, где россиянка с криками реагирует на мощные взрывы и кричит: "Мамочка, нужно сваливать!", положили на музыку. Так что из мемной фразы сделали приятный электронный трек.

"Ремикс на видео "Мамулечка, надо сваливать отсюда". Кто знает, может это будет новым гимном Казантипа. Большое спасибо нашим ребятам из Вооруженных сил Украины! Этот ремикс стал возможным благодаря им", — говорится в описании к видео.

Напомним, 9 августа на захваченном россиянами военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) прозвучала серия мощных взрывов. Туристы и местные жители сразу спешно начали покидать пляжи в районе взрывов. Между тем, видео их реакций стали активно распространяться в Сети.

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