"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": стала известна дата премьеры второго сезона

Новый сезон стартует уже в ноябре.

Уже 7 ноября в 17:30 зрителей телеканала 1+1 ждет премьера второго сезона авторского проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

В продолжении тревел-шоу телеведущий покажет новые места для поездок на карте родной страны.

Как признается Дмитрий Комаров, в своем проекте он покажет зрителям места, которые с удовольствием посещает сам. И на этот раз сосредоточится не только на локациях, а на уникальных занятиях, которые можно попробовать только в Украине. Да, телеведущий рассказал, как впервые в жизни совершил экстремальный прыжок со 100-метровой высоты на урбанистической локации.

пресслужба каналу "1+1"

"Будем открывать новые виды туризма. Конечно, не обойдется и без экстрима. К примеру, в Запорожье я прыгал с трубы теплоэлектростанции на тросе. Это роуп-джампинг. Очень азартно, адреналин – на месяц вперед. Поднимаешься на трубу более ста метров и оттуда прыгаешь. Потом несколько секунд свободного падения и трос плавно тебя фиксирует. Это тоже совершенно новый вид туризма – экстремальный", — открыл занавес нового сезона Дмитрий Комаров.

пресслужба каналу "1+1"

В новых выпусках зрители увидят отдых на любой вкус и кошелек – от уровня класса люкс до бюджетных путешествий, а география маршрутов Дмитрия Комарова будет охватывать и горы, и морское побережье. Телеведущий узнает, действительно ли карпатские мольфары обладают невероятной магической силой, покажет, как путешествовать поездом в стиле «Восточного Экспресса", побывает на празднике Ивана Купала высоко в горах и встретит этот день по традициям, которым сотни лет, и которые невозможно увидеть в других украинских городах.

пресслужба каналу "1+1"

Главная цель проекта – развитие туристического потенциала Украины.

Куда именно в этот раз привело увлекательное путешествие самого известного украинского телеведущего-путешественника зрители узнают уже со следующей недели. Не пропустите премьеру второго сезона "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" уже 7 ноября в 17:30 на 1+1.

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