"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": стало известно, что покажут в новом сезоне шоу

На 1+1 стартует второй сезон проекту.

Совсем скоро Дмитрий Комаров продолжит открывать неизведанные туристические тропы Украины.

На 1+1 стартует второй сезон его авторского проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором телеведущий покажет новые места для путешествий на карте родной страны.

Новый сезон "Путешествуй Украины с Дмитрием Комаровым" / пресслужба каналу "1+1"

Как признается Дмитрий Комаров, его главная цель – развитие туристического потенциала Украины: "Я покажу места, в которые с удовольствием езжу сам. Это будут новые туристические маршруты в, казалось бы, уже знакомых всем направлениях. Ими можно будет воспользоваться как путеводителем, поскольку, в отличие от "Мира наизнанку" эти маршруты сможет повторить любой украинец. Моя главная цель – развитие туризма в Украине".

Новый сезон "Путешествуй Украины с Дмитрием Комаровым" / пресслужба каналу "1+1"

В новых выпусках телезрители увидят отдых на любой вкус и кошелек – от уровня класса люкс до бюджетных путешествий, а география маршрутов Дмитрия Комарова будет охватывать и горы, и морское побережье.

"В новом сезоне более детально изучим Карпаты, где у мольфаров узнаем будущее Украины, и побываем на грандиозных праздниках вместе с гуцулами. Покажем, как по-новому можно провести выходные в Одессе. Притом, варианты отдыха будут на любой вкус и кошелек. Кроме бюджетного отдыха, покажем возможность поехать в украинскую столицу юмора с шиком. Уверен, о таком многие даже не догадывались – путешествие, как в кино. В то же время покажем, как абсолютно бесплатно питаться во время путешествия в "жемчужину у моря", Одессу. Будет и экстрим - в Украине много способов зарядиться адреналином", - поделился Дмитрий.

Новый сезон "Путешествуй Украины с Дмитрием Комаровым" / пресслужба каналу "1+1"

Телеведущий уверен — чем больше украинцы будут путешествовать по стране, тем больше будет развиваться инфраструктура и туристическая сфера в целом.

Новый сезон "Путешествуй Украины с Дмитрием Комаровым" / пресслужба каналу "1+1"

Первый сезон проекта прошел с рекордными рейтингами. Многие украинцы прошлым летом воспользовались рекомендациями Комарова и поехали отдыхать в показанные им места. Телеведущий поделился, что уже получил множество сообщений с благодарностями от таких локаций.

"Каждый, кто едет куда-то даже на выходные, делает огромный вклад в развитие туризма в Украине. Если какое-то место становится популярным, на него обращают внимание и бизнес, и государство. Делают дороги, вкладывают деньги, развивают. Я был очень рад узнать, что во многие локации, которые мы показали в первом сезоне, практически сразу же поехало очень много людей. В гуцульской сыроварне возле Верховины этим летом едва справлялись с производством сыра. Ко мне подходили местные турагенты, благодарили и говорили, что уже привыкли к запросу "отвезите в сыроварню Комарова". В соляные шахты в Донецкой области теперь запустили массовые регулярные экскурсии, хотя когда мы снимали программу, даже билет было купить проблематично. Теперь там туристический бум. На вилковское вино "Новак" нереальный спрос – его раскупают, теперь это дефицит. Многие места из наших программ – это и есть те туристические жемчужины, которые создают украинский колорит, наше национальное достояние. Их очень важно беречь и развивать", - рассказал Комаров.

Новый сезон "Путешествуй Украины с Дмитрием Комаровым" / пресслужба каналу "1+1"

Во втором сезоне "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" телеведущий узнает, действительно ли легендарные карпатские мольфары обладают невероятной магической силой, покажет, как, путешествовать на поезде в стиле "Восточного Экспресса", побывает на празднике Ивана Купала высоко в горах, встретив этот день по традициям, которым сотни лет, и которые не увидишь в день этого праздника в других украинских городах.

Смотрите совсем скоро на 1+1 второй сезон "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

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