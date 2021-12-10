"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": в новом выпуске ведущий покажет достопримечательности Карпат

Телеведущий испытает на себе экзотические оздоровительные процедуры и попробует ситро 50-х.

Уже в это воскресенье, 12 декабря, в 17.30 на канале 1+1 зрители увидят завершающий выпуск второго сезона "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

В нем телеведущий испытает на себе экстремальные оздоровительные процедуры с помощью пчел и встретится с владельцем уникального ретро-киоска, в котором продают напитки "детства".

В окрестностях Верховины команда проекта отправится на пасеку, в гости к опытному пчеловоду Петру Химяку. Здесь пчел используют не только для сбора меда, но и в оздоровительных целях. Такие процедуры называют апитерапией.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресс-служба канала "1+1"

"Каких только в мире не существует салонов и клиник с процедурами. В Израиле, например, можно опробовать на себе массаж змеями, в Чехии – принять теплую пивную ванну, а в Финляндии – даже на несколько минут погрузиться в морозильник и побыть при температуре в минус 110 градусов. Экзотические процедуры есть и у нас в родных Карпатах", – поделился Дмитрий.

Один из видов апитерапии – лечение укусами пчел. Последователи альтернативной медицины верят, что пчелиный яд обладает особыми целебными свойствами – укрепляет иммунитет и даже лечит болезни. Уже во время прогулки на пасеке Дмитрий Комаров получит внеплановый сеанс такой терапии и узнает, насколько агрессивной может быть карпатка – особая местная порода пчел. Телеведущий временно станет пчеловодом, чтобы разобраться в этом деле и узнать тонкости этой профессии.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресс-служба канала "1+1"

Господин Петр также пригласит Дмитрия на сеанс аэроапитерапии – настоящего "пчелиного релакса", также известного как "сон на ульях". На несколько часов телеведущий погрузится в сон на лежанках, под которыми встроены ульи с десятками тысяч пчел. Считается, что их жужжание создает вибрацию, которая оказывает благоприятное воздействие на организм человека – успокаивает, помогает расслабиться и оздоравливает в целом. Какой эффект ощутил Дмитрий Комаров от этой процедуры, зрители узнают в новом выпуске программы.

После необычного лечения на путешественника ждет не менее экзотический завтрак, отведать который можно только в наших Карпатах. Это мертвые пчелы, фирменная настойка господина Петра на основе карпаток и соления, которые политы медом.

Также в новом выпуске команда побывает в легендарном месте Верховины – ретро-киоске, где продают газировку и настоящее ситро со "вкусом детства".

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресс-служба канала "1+1"

"Когда я попробовал эту газировку, меня как машиной времени повернуло в детство, когда прямо на улице можно было подойти к автомату, и купить стакан чистой газировки, или воду с сиропом. Сейчас это единственный ретро-киоск в своем роде. Благодаря Ивану Васильевичу можно и сегодня попробовать напитки, сделанные по технологиям прошлого столетия", – рассказал Дмитрий.

Хозяин киоска, Иван Васильевич Пителек – легенда этого края. С 1953 года он продает минеральную воду и ситро, и за это время его бизнес уже стал настоящим памятником и символом Верховины. В течение более полувека Иван Васильевич каждое утро преодолевал несколько километров, чтобы набрать родниковую воду из колодца высоко в горах и доставить ее на коляске в свой знаменитый киоск. Сегодня ему 86 лет, и вот уже три поколения Верховины покупают у него газированную слудкую воду.

Дмитрий побывает в роли продавца вкусных напитков и узнает все особенности работы в раритетном киоске.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / пресс-служба канала "1+1"

Какие на вкус мертвые пчелы, и как выглядит ретро-киоск, смотрите 12 декабря в 17.30 на 1+1 в новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим".

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