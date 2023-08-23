"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": ведущий покажет, где и как хранилось ядерное оружие в нашей стране

24 августа, в День Независимости, на "1+1 Украина" состоится долгожданная премьера третьего сезона проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", снятого еще до 24 февраля 2022 года.

Телезрители увидят сразу девять новых выпусков о туристических местах Украины, которыми их запечатлела съемочная группа еще в 2021 году.

"Как и всегда, главные герои программы – простые украинцы. Искренние, очень гостеприимные и смелые люди, о которых сегодня знает весь мир. После победы мы обязательно отстроим все то, что было разрушено и сделаем наши туристические маршруты еще лучше. Такими, что туристы со всего мира будут мечтать приехать на отдых именно в Украину", – рассказал Дмитрий Комаров накануне премьеры своего авторского проекта.

В новых выпусках журналист и телеведущий Дмитрий Комаров в своем авторском стиле расскажет о туристических богатствах Полесья, Карпат, Днепропетровщины, Херсонщины, Киевщины и других регионов нашей страны. Ему удалось найти или по-новому взглянуть на особые места и маршруты, которые отличают этот регион среди других. Именно такие особенности делают нашу страну уникальной и разнообразной.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

В Карпатах – это гуцульские традиции. Во время съемок Дмитрий Комаров побывал на яркой сельской свадьбе по обычаям прадедов, которые не менялись сотни лет.

На Полесье – это удивительная и неприкосновенная природа, сравнимая разве что с непроходимыми джунглями Амазонки. Часть этого региона местные называют "потерянным миром" и "краем тысячи рек и непроходимых болот" – столь сложно туда добраться. В Полесье Дмитрий Комаров отправился в экстремальную экспедицию по наиболее труднодоступным локациям Украины, которые он в своем особом стиле покажет в новых выпусках.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

Богатство Восточной Украины – это полезные ископаемые. В репортаже из Кривого Рога Дмитрий Комаров покажет, как добывается железная руда, по объемам залежей которой Украина является мировым лидером.

Кроме того, еще до полномасштабного вторжения телеведущий подготовил особый репортаж – о ядерном оружии, которое досталось Украине после распада Советского Союза.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

До 1994 г. в нашем государстве был такой запас боеголовок, который, возможно, мог бы изменить ход истории. Как и где они хранились, где именно в Украине была "красная кнопка", которая могла уничтожить полмира? Подробности, получившие новое значение, зрители увидят в одном из премьерных выпусков.

Смотрите премьеру третьего сезона проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" 24 августа. Все выпуски покажут на телеканале "1+1 Украина".

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