"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": ведущий раскроет секрет способностей гуцульских мольфаров

Также в новом выпуске ведущий узнает прогнозы касательно дальнейшей политической ситуации в Украине.

5 декабря зрители 1+1 увидят новый выпуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором телеведущий покажет мистические Карпаты.

Он побывает в гостях у последних украинских мольфаров и проверит их способности.

"По легенде, мольфары – это посредники между нашим и загробным миром. Говорят, что действительно сильные мольфары могут покорять не только силу стихий, но и общаться с духами, читать мысли, узнавать то, чего не понимают обычные люди", — рассказал Дмитрий. Комаров.

Дмитрий Комаров в Карпатах / пресс-служба канала "1+1"

Телеведущий выяснит, почему именно в Карпатских горах рождаются сильные прорицатели и мольфары, и что нужно сделать, чтобы стать их последователем. Разобраться в этом ему поможет одна из последних украинских мольфарок – Мария. У нее в гостях Дмитрий попробует необычный напиток по местному рецепту – кофе со сметаной – и узнает секрет спасительного оберега, который сможет сделать каждый зритель.

Дмитрий Комаров в Карпатах / пресс-служба канала "1+1"

Телеведущий опробует на себе один из методов гадания с помощью воска и узнает, сколько детей и счастливых лет жизни ему приготовила судьба. Он также спросил Марию о будущем родной страны: как закончится каденция действующего президента Владимира Зеленского.

Команда проекта посетила дом еще одной местной мольфарки, госпожи Калины, которая, как верят местные жители, имеет редкий дар исцеления. Специально для главного путешественника страны госпожа Калина проведет ритуал лечения старой травмы с помощью "пакля" – льняного волокна. Какие последствия будет иметь этот обряд, зрители смогут увидеть совсем скоро.

Дмитрий Комаров в Карпатах / пресс-служба канала "1+1"

Путешествие Дмитрия Верховиной и местными окраинами продолжится встречей с Иваном, родным внуком самого сильного и самого известного мольфара Украины – легендарного Михаила Нечая. Мужчина впервые эксклюзивно для 1+1 расскажет телезрителям о таинственной смерти своего дедушки. Михаил Нечай был известен на всю страну. В 1989 году он даже получил официальное приглашение на фестиваль "Червона рута", чтобы разгонять облака. Люди приходили в его дом и ждали в палатках несколько дней, чтобы пообщаться с ним. Но в 2011 году один из таких гостей убил Михаила Нечая ножом.

"Я был невероятно удивлен новостью о его смерти. Это было больно. До знакомства с ним я вообще не верил в существование мольфаров, не понимал этого. Он был невероятно светлым, человечным. В его дом приходили за советом самые известные люди Украины, и он никому не отказал. А в результате это обернулось трагедией", — прокомментировал телеведущий.

Предсказал ли Михаил Нечай собственную смерть и что ждет Украину в ближайшем будущем — смотрите в новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" уже 5 декабря в 17:30 на 1+1.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресс-служба канала "1+1"

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