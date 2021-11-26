"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": ведущий встретится с карпатскими мольфарами

Звезда побывает на праздновании Ивана Купала.

Уже в это воскресенье зрители 1+1 увидят новый выпуск авторского проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором телеведущий отправится в самые отдаленные уголки Карпатских гор и встретится с мольфарами.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресс-служба канала "1+1"

"Большинство знают мольфаров, как целителей, которые помогают людям. По легенде, среди них есть как белые, так и черные маги. Местные жители рассказывают, что сильнейшие мольфары якобы могут управлять поведением людей и животных, влиять на погоду и даже убить. Правда это или нет – попробуем разобраться, тема очень непростая на самом деле", — прокомментировал Дмитрий Комаров.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресс-служба канала "1+1"

Карпатские горы издавна славятся особой энергетической силой, именно поэтому большинство украинских мольфаров живут именно здесь.

Телеведущий с командой побывает в Музее магии и познакомится с хранителями магических атрибутов. Дмитрий узнает, как и для чего люди, которые называют себя могущественными колдунами Карпат используют громовицы, громовой чепец, мольфу и другие предметы. Зрители увидят, чем пользовался мольфар Украины — Михаил Нечай, известный тем, что в 2005 году предсказал побег Януковича, приход болезни из Китая и в 1989 году на глазах всех разогнал тучи во время фестиваля "Червона рута".

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресс-служба канала "1+1"

В выпуске телезрители узнают, какие ритуалы карпатские мольфары проводят с помощью малейшего музыкального инструмента – дрымбы. Решится ли Дмитрий Комаров на себе его протестировать и какими оберегами обменялся телеведущий с хранителями традиций мольфаров, смотрите уже в это воскресенье.

Дмитрий Комаров побывает на праздновании Ивана Купала высоко в горах и встретит этот день со столетними традициями, которые невозможно увидеть в других украинских городах. Этот праздник издавна считался одним из самых мистических событий года. Зрители познакомятся со знахаркой Анной, которая до сих пор сохранила тайные знания предков и утверждает, что ведет борьбу с темными силами, а еще рассказывает, что ее дед нашел цвет папоротника.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресс-служба канала "1+1"

"Ивана Купала празднуют во всех регионах Украины. Но здесь на Гуцульщине традиции совсем другие. Мы попросили местных жителей вспомнить, как отмечали праздник Купала сто, двесте лет назад, и воссоздать эти традиции. Как водится, на любом карпатском празднике есть специальный наряд – национальная одежда. Анна поделилась со мной особым нарядом – настоящим музейным экспонатом, в котором я и буду праздновать Ивана Купала, как это делали сотни лет назад», — рассказал телеведущий.

"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" / пресс-служба канала "1+1"

Отправится ли Дмитрий Комаров на поиски мистического цветка и какие еще "купальские" ритуалы до сих пор ежегодно устраивают местные жители смотрите в новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" уже 28 ноября в 17:30 на 1+1.

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