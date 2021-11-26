"Мандруй Україною з Дмитром Комаровим": ведущий встретится с карпатскими мольфарами

Звезда побывает на праздновании Ивана Купала.
Уже в это воскресенье зрители 1+1 увидят новый выпуск авторского проекта "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим", в котором телеведущий отправится в самые отдаленные уголки Карпатских гор и встретится с мольфарами.
"Большинство знают мольфаров, как целителей, которые помогают людям. По легенде, среди них есть как белые, так и черные маги. Местные жители рассказывают, что сильнейшие мольфары якобы могут управлять поведением людей и животных, влиять на погоду и даже убить. Правда это или нет – попробуем разобраться, тема очень непростая на самом деле", — прокомментировал Дмитрий Комаров.
Карпатские горы издавна славятся особой энергетической силой, именно поэтому большинство украинских мольфаров живут именно здесь.
Телеведущий с командой побывает в Музее магии и познакомится с хранителями магических атрибутов. Дмитрий узнает, как и для чего люди, которые называют себя могущественными колдунами Карпат используют громовицы, громовой чепец, мольфу и другие предметы. Зрители увидят, чем пользовался мольфар Украины — Михаил Нечай, известный тем, что в 2005 году предсказал побег Януковича, приход болезни из Китая и в 1989 году на глазах всех разогнал тучи во время фестиваля "Червона рута".
В выпуске телезрители узнают, какие ритуалы карпатские мольфары проводят с помощью малейшего музыкального инструмента – дрымбы. Решится ли Дмитрий Комаров на себе его протестировать и какими оберегами обменялся телеведущий с хранителями традиций мольфаров, смотрите уже в это воскресенье.
Дмитрий Комаров побывает на праздновании Ивана Купала высоко в горах и встретит этот день со столетними традициями, которые невозможно увидеть в других украинских городах. Этот праздник издавна считался одним из самых мистических событий года. Зрители познакомятся со знахаркой Анной, которая до сих пор сохранила тайные знания предков и утверждает, что ведет борьбу с темными силами, а еще рассказывает, что ее дед нашел цвет папоротника.
"Ивана Купала празднуют во всех регионах Украины. Но здесь на Гуцульщине традиции совсем другие. Мы попросили местных жителей вспомнить, как отмечали праздник Купала сто, двесте лет назад, и воссоздать эти традиции. Как водится, на любом карпатском празднике есть специальный наряд – национальная одежда. Анна поделилась со мной особым нарядом – настоящим музейным экспонатом, в котором я и буду праздновать Ивана Купала, как это делали сотни лет назад», — рассказал телеведущий.
Отправится ли Дмитрий Комаров на поиски мистического цветка и какие еще "купальские" ритуалы до сих пор ежегодно устраивают местные жители смотрите в новом выпуске "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" уже 28 ноября в 17:30 на 1+1.
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