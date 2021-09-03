Maneskin в России устроили скандал: разозлили Собчак и подставили MARUV

Коллектив наделал шума в Москве.

Итальянская группа Maneskin, которая победила на "Евровидении-2021" на днях побывала в России, чем не абы как огорчила украинских фанатов.

Однако, похоже, рано было расстраиваться. Ведь по себе итальянские рокеры оставили не самые теплые воспоминания. Коллектив успел попасть в России не в один скандал. Сначала на них обиделась ведущая и журналистка Ксения Собчак.

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А дело в том, что в какой-то момент Maneskin без каких-либо объяснений отменил с ней интервью. Так же группа "кинула" другую журналистку и блогера, "Нежного редактора" Татьяну Мингалимову.

"Мои договоренности об эксклюзивном интервью были, мягко говоря, на*бкой. А потом мой продюсер мне пишет, что менеджмент артиста не дал ни аргументов, ни объяснений, просто свернул наше интервью", — пожаловалась Собчак.

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Еще больше журналистку возмутило то, что единственной, с кем пообщались Maneskin, была певица Оля Бузова. В свою очередь, Бузова объяснила, что говорила с Maneskin только на те темы, которые согласовала с менеджментом группы.

"Ксюша, хочешь поделюсь с тобой отснятым материалом? Правда, там нет вопросов о феминизме, сексизме, ЛГБТ ... Я у них это не спросила не потому что мне это неинтересно или я дура, которая не может сформулировать вопросы на эту тему, а просто потому что это в стоп-листе. Говорить можно было только о музыке и их новом альбоме", — ответила Бузова.

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Кроме того, неприятная ситуация произошла у Maneskin с певицей MARUV. Так, 31 августа группа дала закрытый концерт, на который не пустили ни одного фаната. Перед ними на разогреве должна была выступить артистка. Ее выход постоянно откладывали, а потом вообще отказались от ее перформанса.

"Выход Maruv постоянно откладывали, а потом и вовсе сказали, что группа решила отказаться от разогрева и в последний момент отменила любые выступления, кроме своего. MARUV, которую многие успели увидеть мельком, покинула площадку", — пишет Telegram-канал Super.ru

Ну а вишенкой на торте стало то, что последнюю ночь в Москве группа Maneskin проводила под хит "ШУМ" украинской группы Go_A, с которой итальянцы на "Евровидении" хорошо подружились.

Напомним, что ранее солистка группы Go_A Екатерина Павленко рассекретила, что они с Maneskin записали дуэтную композицию. Однако любые подробности о ней держатся в тайне.

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