Маремуха откровенно призналась в проблемах со здоровьем после родов: "Случается недержание"

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Украинская модель Виктория Маремуха поделилась откровенным признанием относительно женского здоровья.

В своих Instagram-сторис звезда рассказала, что после родов столкнулась с опущением передней стенки матки и эпизодами недержания. По словам Виктории, эта тема является очень распространенной среди женщин, но большинство стесняются говорить о ней вслух.

"Сегодня я прошла первую процедуру лазерного вагинального лечения… После родов иногда случается недержание во время смеха или прыжков. Это нормальная проблема после родов, и ее можно решать. Надеюсь, мой опыт станет кому-то полезным и поддержит тех, кто тоже ищет ответы", — написала Маремуха.

Виктория Маремуха / © instagram.com/vicky_mare

Модель также поделилась, что после длительного лечения ей удалось поднять уровень железа в организме. Маремуха подчеркнула, что долго этого ждала. Звезда пообещала впоследствии рассказать о результатах курса лечения и отметила, что через месяц ее ждет повторный визит к врачу.

"Я полгода его пила, меняла препараты, а вырос он с 7 на 17. Наконец — до свидания, железодефицит!" — написала в публикации модель.

Сторис Виктории Маремухи / © instagram.com/vicky_mare

