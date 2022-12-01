Маремуха призналась, как беременной из-за стресса попала в больницу и почему наняла маму на работу

Украинская модель и блогер Виктория Маремуха в сентябре впервые стала мамой. Однако беременность знаменитости была не совсем легкой.

Как рассказала в ЖВЛ знаменитость, когда в Украине началась полномасштабная война, у нее была сильная паника и стресс.

"И у меня начинается паника. Меня муж начинает успокаивать: "Ты беременна, ты не можешь переживать", — рассказала блогер.

Беременная Виктория Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

Виктория из-за нервов даже попала в больницу, ведь у нее открылось кровотечение.

"У меня где-то через полторы недели после полномасштабного наступления начались кровотечения, на этом стрессе мы сразу поехали в больницу меня положили на сохранение, какие-то лекарства там дали, капельницу поставили, сказали быть дома, постельный режим", — поделилась Вика.

Рожала Маремуха уже в Украине. Ухаживать за малышом блогерше помогает ее мама. Модель призналась, что наняла близкого человека, чтобы та работала у нее няней.

Виктория Маремуха с сыном / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Мне в Instagram уже прилетело: "Что же ты за мама такая, что родила ребенка для мамы". Это прилетает, и я на это не обращаю внимания. Мы предложили маме за ту же зарплату смотреть за внуком. Мама подумала, чего же ехать в Польшу на заработки, когда можно посмотреть за внуком и заработать", — прокомментировала Вика.

Виктория Маремуха о рождении первенца, материнстве во время войны и планах переезда из Украины

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