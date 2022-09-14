Маремуха вспомнила стычку с иностранцем из-за войны в Украине: "У него на ребрах Путин набит"

Украинская модель и блогер Виктория Маремуха рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней за рубежом.

Украинская блогерша Виктория Маремуха вспомнила, как поссорилась с иностранцем из-за войны в Украине.

Знаменитость поделилась, что это произошло тогда, когда они с мужем стояли и разговаривали между собой по-украински. Их услышал стоявший рядом иностранец. Он поинтересовался у блогерши, откуда они. Виктория ответила, что с Украины.

Мужчина, в свою очередь, начал Маремухе рассказывать свою позицию по поводу войны в Украине. В общем, иностранец оказался ярым сторонником политики кремлевского диктатора Путина.

Виктория Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

"Это был нацист самый настоящий. Не русский, какой-то ирландец или британец. Это случилась Буча... Я эмоциональна была просто... Мы ждали такси, о чем-то говорили между собой с Луи и его подчиненным. Этот чувак услышал, что мы говорили по-украински, он подходит к нам: "Вы из России?". Я говорю: "Нет, Слава Богу. Мы из Украины". Он сразу же "А, да?". Берет поднимает свою майку, а у него на ребрах Путин набит. Я говорю: "Фу, не позорься и удали это. Это зашкварь полный". Он сразу же: "Ну вы не знаете, что там произошло. Это все Америка", — рассказала Вика в интервью шоу "Слава+".

Как признается Маремуха, тогда она была просто шокирована. Блогерша даже была готова чем-то ударить путиниста из-за его высказываний. Но муж Вики, Луи, остановил ее.

Виктория Маремуха / Фото: instagram.com/vicky_mare

"У меня в этот момент как штора перед глазами. Я же еще беременна, гормоны дают о себе знать...Я говорю: "Это не Америка убивает и насилует детей у меня в Украине, дома. Это все вонючие орки, свинобаки. Луи меня в этот момент так держал. Если бы у меня что-то в этот момент было в руках, я бы его ударила", – призналась Виктория.

Напомним, недавно Виктория Маремуха впервые стала мамой. Знаменитость рожала в Киеве, хотя в целях безопасности планировала во Франции. Виктория и ее муж-француз стали родителями мальчика.

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