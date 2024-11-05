Марго Робби впервые после родов застали на прогулке с крошечным сыном и свекровью

Семья оказалась в кадре папарацци.
Австралийскую актрису и продюсера Марго Робби, которая недавно родила первенца, заметили на прогулке.
Так, 34-летняя знаменитость впервые вышла в свет в полном составе семьи. Марго с мужем, режиссером Томом Акерли и их новорожденным сыном оказалась под прицелами папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Соответственными фото поделилось издание Daily Mail.
Новоиспеченная мама выбрала для выхода джинсовый оверсайз комбинезон, белую рубашку и солнцезащитные очки. Между тем, ее возлюбленный был одет в черные джинсы и футболку. Так, Акерли постепенно входит в роль отца и на фото везет детскую коляску с сыном.
Кроме того, компанию семье составила свекровь Марго. Американские папарацци застали ее на прогулке рядом с внуком и сыном.
Отметим, Марго Робби и Том Акерли в браке с 2013 года. В этом году в октябре они впервые стали родителями сынишки. Однако до сих пор супруги не дают никаких публичных комментариев по поводу пополнения в семье. При этом они оба наслаждаются первыми мгновениями родительства подальше от камер.
Напомним, недавно ведущий Владимир Остапчук показался с 24-летней супругой на последних месяцах беременности. Влюбленные сделали милую осеннюю фотосессию в Киеве.
Читайте также:
- Позитив впервые станет отцом и показал беременную жену
- Наталья Могилевская на отдыхе в Буковеле показалась сразу с двумя дочерьми
- Елена Мозговая призналась, как впервые отреагировала на каминг-аут дочери и общается ли с ее партнершей